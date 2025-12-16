مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: با کاهش محسوس دما، مصرف گاز این روز‌ها زیاد و به مرز هشدار رسیده که برای پایداری شبکه، صرفه جویی در مصرف ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و کاهش محسوس دما در بسیاری از استان‌های کشور مصرف گاز هم افزایش یافته است. موضوعی که برای پایداری شبکه و جلوگیری از قطع گاز اهمیت صرفه جویی در مصرف را دو چندان کرده است.

البته کاهش دو درجه‌ای دمای محیط در ادارات، سازمان‌ها و واحد‌های مسکونی هم برای جلوگیری از غیرفعال شدن کارخانجات صنعتی و خسارت به واحد‌های تولیدی، ضرورت این روز‌های کشور است.