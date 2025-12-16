ضرورت صرفه جویی مردم لرستان در مصرف گاز
مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: با کاهش محسوس دما، مصرف گاز این روزها زیاد و به مرز هشدار رسیده که برای پایداری شبکه، صرفه جویی در مصرف ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و کاهش محسوس دما در بسیاری از استانهای کشور مصرف گاز هم افزایش یافته است. موضوعی که برای پایداری شبکه و جلوگیری از قطع گاز اهمیت صرفه جویی در مصرف را دو چندان کرده است.
البته کاهش دو درجهای دمای محیط در ادارات، سازمانها و واحدهای مسکونی هم برای جلوگیری از غیرفعال شدن کارخانجات صنعتی و خسارت به واحدهای تولیدی، ضرورت این روزهای کشور است.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان هم از مشترکان خواسته تا با تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، استفاده از لباسهای مناسب فصل سرما و خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاقها و اماکن غیرضروری، در مصرف گاز صرفهجویی کنند تا استفاده از این نعمت خدادادی برای دیگرهموطنان در مناطق سردسیر کشور هم فراهم شود.