به دنبال بارندگیهای امروز دو کودک به داخل سیلاب در روستای کروئیه بخش رویدر شهرستان بندرخمیر سقوط کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دهیار روستای کروئیه گفت: عصر امروز دو دختر ۵ و ۹ ساله که به همراه خانواده برای تماشای سیلاب به حاشیه رودخانه در روستای کروئیه رفته بودند، به دلیل لغزندگی مسیر، دچار حادثه شده و به داخل سیلاب سقوط کردند.
بیشتر بخوانید؛ آبگرفتگی، قطعی راه و برق پیامد بارشها در هرمزگان
طیب درسارافزود: با تلاش و فداکاری پدر و مادر، کودک ۵ ساله از داخل آب نجات پیدا کرد، اما متأسفانه دختر ۹ ساله را جریان شدید آب با خود برد.
وی افزود: به دنبال وقوع این حادثه گروه های هلال احمر به محل اعزام تا عملیات جستوجو را انجام دهند.