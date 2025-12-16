





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی خرامه از کشف ۴۳ تن کود تقلبی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "محمد رضایی" در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی خرامه با اقدامات فنی از نگهداری مقدار زیادی کود تقلبی در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن انبار موفق شدند ۴۳ تن کود تقلبی که با هدف عرضه در بازار و فریب کشاورزان تولید شده بود، را کشف کنند.

فرمانده انتظامی خرامه ادامه داد: این محموله فاقد هرگونه مجوز واردات، استاندارد و برچسب اصالت بوده و در فهرست مواد شیمیایی غیرمجاز قرار دارد.

سرهنگ "رضایی" با بیان اینکه ارزش کود‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه کشف این محموله نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در مقابله با سودجویانی است که با عرضه محصولات غیراستاندارد، امنیت غذایی و سلامت زمین‌های کشاورزی را تهدید می‌کنند، عنوان داشت: برخورد با چنین جرایمی با جدیت ادامه دارد و از کشاورزان و شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا از آسیب‌های احتمالی به بخش کشاورزی و اقتصاد منطقه جلوگیری شود.