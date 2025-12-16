معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: نظارت دقیق، ضامن استحکام و افزایش عمر مفید سازه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هیئت چهار نفره نظام مهندسی استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی و با تأکید بر تشدید نظارت بر ساخت‌وساز‌ها برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با بیان اینکه نظارت دقیق، ضامن استحکام و افزایش عمر مفید سازه‌هاست، گفت: برخورد جدی با تخلفات ساختمانی و نظارت عالیه بر ساخت‌وساز‌های شهری در دستورکار دستگاه‌های متولی باشد.

در این جلسه موضوعاتی، چون نظام ارجاع کار به مهندسان، نحوه نظارت بر ساخت مسکن، کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر بررسی شد.