معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی گفت: نظارت دقیق، ضامن استحکام و افزایش عمر مفید سازههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هیئت چهار نفره نظام مهندسی استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی و با تأکید بر تشدید نظارت بر ساختوسازها برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با بیان اینکه نظارت دقیق، ضامن استحکام و افزایش عمر مفید سازههاست، گفت: برخورد جدی با تخلفات ساختمانی و نظارت عالیه بر ساختوسازهای شهری در دستورکار دستگاههای متولی باشد.
در این جلسه موضوعاتی، چون نظام ارجاع کار به مهندسان، نحوه نظارت بر ساخت مسکن، کنترل ساختوسازهای غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر بررسی شد.