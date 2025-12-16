پخش زنده
امروز: -
محسن معراجی، دبیر فداکار دبیرستان هشت شهریور شهرستان بوکان، با وجود شکستگی هر دو دست، تعهد و عشق به دانشآموزان را بر استراحت و مرخصی استعلاجی ترجیح داد و هر روز در کلاسهای درس حاضر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این معلم ایثارگر، با وجود مشکلات ناشی از آسیبدیدگی، با تمام توان به آموزش و تربیت دانشآموزان مشغول است و نشان میدهد که عشق به معلمی فراتر از هر مانعی میتواند شکوفا شود.
اقدام تحسینبرانگیز آقای معراجی، بازتاب گستردهای در میان فرهنگیان و دانشآموزان داشته و او را به نمادی از تعهد و مسئولیتپذیری تبدیل کرده است.