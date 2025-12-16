قانون جهش دانشبنیان مسیر ایده تا ثروت را هموار کرد
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه برتر پژوهش و فناوری در دانشگاههای کشور گفت: با تصویب قوانین حمایتی بهویژه قانون جهش تولید دانشبنیان، موانع جدی پیشروی پژوهشگران و شرکتهای فناور برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا منادی امروز سه شنبه، ۲۵ آذرماه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سالن ابنسینا دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نقش کلیدی مجلس در حمایت از پژوهشگران و نخبگان علمی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با تنظیم، تدوین و تصویب قوانین کارآمد، مسیر فعالیت دانشمندان و پژوهشگران کشور را هموار کند.
وی افزود: پیش از تصویب قانون مربوط به فعالیتهای فناورانه اساتید دانشگاه، اعضای هیات علمی عملا کارمند محسوب میشدند و اجازه تأسیس شرکت یا حضور در هیات مؤسس و هیات عامل را نداشتند، اما این مانع در مجلس هشتم برداشته شد و اساتید توانستند ایدههای خود را به محصول تبدیل کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: نتیجه این رویکرد، شکلگیری بیش از ۱۴ هزار شرکت فناور و ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان دانشگاهی در کشور بوده است، اما در مسیر اجرا مشخص شد که موانع دیگری از جمله مشکلات بورسی، بیمهای، بانکی، گمرکی و مالیاتی نیز وجود دارد که این موانع در قانون جهش تولید دانشبنیان برطرف شد.
منادی با بیان اینکه این قانون مورد تایید و تشویق مقام معظم رهبری قرار گرفت و موفق به دریافت جایزه ملی قانون شد، گفت: این قانون ظرفیتهای بینظیری برای رشد پژوهش، فناوری و اقتصاد دانشبنیان فراهم کرده است. بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون امکان اجرای پروژههای تحقیق و توسعه دانشگاهها برای بخش خصوصی را فراهم میکند، بهگونهای که هزینههای این پروژهها بهعنوان اعتبار مالیاتی برای شرکتها محاسبه میشود.
وی ادامه داد: در این سازوکار، هم دانشگاهها و اساتید از منابع مالی پایدار بهرهمند میشوند و هم بخش خصوصی بدون پرداخت مالیات اضافی، پروژههای تحقیقاتی خود را پیش میبرد. این یک فرصت طلایی برای دانشگاههاست که باید با هوشمندی از آن استفاده کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به انعقاد قراردادهای بزرگ میان دانشگاهها و صنایع، گفت: اخیرا در تبریز قراردادهایی به ارزش دو همت با حضور وزیر علوم میان دانشگاهها و صنایع بزرگ امضا شد که نشاندهنده ظرفیت بالای این قانون در پیوند صنعت و دانشگاه است.
منادی با اشاره به عملکرد درخشان پژوهشگران حوزه سلامت در دوران همهگیری کووید۱۹ افزود: در شرایطی که جهان با بحران بیسابقهای روبهرو بود، دانشمندان ایرانی موفق به تولید شش واکسن داخلی و تجهیزات حیاتی از جمله ونتیلاتور شدند و عزت علمی کشور را به نمایش گذاشتند.
وی با هشدار نسبت به احتمال وقوع پاندمیهای جدید در آینده تاکید کرد: پژوهشگران و دانشگاهها باید با جدیت بیشتری به تحقیقات پیشگیرانه و نوظهور بپردازند تا کشور پیش از وقوع بحرانهای جدید، آمادگی علمی و فناورانه لازم را داشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان با تقدیر از وزیر بهداشت، معاونان و رؤسای دانشگاهها گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد هرگونه حمایت قانونی لازم را برای توسعه علم، پژوهش و فناوری کشور انجام دهد و مسیر پیشرفت دانشبنیان را بیش از پیش هموار کند.