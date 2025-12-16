به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گرامیداشت مقام زن و مادر و شهدای اقتدار و با عنوان پویش در سایه سار مادر، در جنگل‌های زاویه مشعلی شهرستان دزفول برگزار شد تعداد بالغ بر ۴۰۰ اصله نهال بومی کنار با هدف احیای این جنگل‌های ارزشمند غرس گردید.

در این برنامه که با مشارکت و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، ادارات محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان دزفول، بخشداری مرکزی، شورای اسلامی و دهیاری روستای مشعلی، ناحیه مقاومت بسیج، شرکت کشت و صنعت کارون، جمعیت هلال احمر، جامعه محلی روستا و حضور جمعی از علاقه‌مندان به طبیعت و دانش آموزان دبستان رزاقیان روستای مشعلی برگزار شد بر حفظ، حراست و صیانت هرچه بیشتر از این جنگل‌های ارزشمند، به عنوان تنها بازماندگان جنگل‌های نیمه گرمسیری کشور و تداوم روند کاشت نهال و احیای این جنگل‌ها تاکید شد.