به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان اینکه دولت در حال نهایی‌سازی بودجه سال آینده است، گفت: بودجه پیش‌رو انقباضی بوده و بر بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های غیردولتی تمرکز دارد.

حجت‌الاسلام انصاری افزود: در عین حال تلاش خواهد شد افزایش‌های مربوط به حقوق کارکنان در این بودجه پیش‌بینی شود.

در ادامه این نشست، وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به حل مشکل تأمین نهاده‌های دامی اظهار کرد: این مسئله با هم‌افزایی ملی، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با تصمیمات سران قوا ساماندهی شد.

نوری درباره قیمت‌گذاری دستوری گندم گفت: آرد خبازی هم‌اکنون با قیمت ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما برای سایر صنوف و صنایع مرتبط، قیمت‌گذاری باید با سازوکاری جداگانه و مبتنی بر فضای رقابتی انجام شود.

وی تأکید کرد: دولت تأمین آرد مورد نیاز برای ظرفیت‌های خالی موجود در صنوف و صنایع مرتبط با این محصول را فراهم خواهد کرد.