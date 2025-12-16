



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۳ سارق سابقه‌دار و کشف ۲ خودرو لندکروز مسروقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی شکایت ۲ نفر مبنی بر سرقت خودرو‌های لندکروز آنان در شیراز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره سرقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات پلیسی، فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان موفق شدند در این رابطه ۳ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و طی یک عملیات آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: سارقان در بازجویی فنی اعتراف کردند که پس از تعقیب خودرو‌های لندکروز طی چند روز محل تردد آنان را شناسایی و در یک موقعیت مناسب خودروی مورد نظر را سرقت و سپس به مالخر می‌فروختیم.

سرهنگ "حافظی" با بیان اینکه در همین رابطه ۲ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند، گفت: از سارقین و مالخران ۲ دستگاه خودرو لندکروز مسروقه کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مسروقه ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.