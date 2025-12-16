به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هشتم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز (۲۵ آذر) با برگزاری پنج دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در حساس‌ترین دیدار هفته و در تهران، سایپا میزبان استقلال کازرون بود. این دیدار که از ابتدا با هیجان و برخورد‌های فراوان پیگیری شد، با برتری ۲۴ بر ۲۰ استقلال کازرون به پایان رسید تا نخستین شکست سایپا در فصل جاری رقم بخورد. کازرونی‌ها با این پیروزی جای سایپا را در رده دوم جدول گرفتند.

در کرمان، مس صدرنشین با نمایشی برتر سپاهان نوین اصفهان را با نتیجه ۲۸ بر ۱۹ شکست داد و با ۱۴ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. سپاهان نوین که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی گرفته بود، با این شکست نوار پیروزی‌هایش قطع شد.

در نبرد تیم‌های پایین جدول، هپکو اراک موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۵ سنگ‌آهن بافق را شکست دهد و با کسب دومین پیروزی فصل، امتیازات خود را به عدد پنج برساند. سنگ‌آهن بافق نیز با دو امتیاز در رتبه یکی مانده به آخر باقی ماند.

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پس از دو هفته ناکامی، در خانه با نتیجه ۳۰ بر ۲۶ پرواز هوانیروز را مغلوب کرد تا با ۱۰ امتیاز همچنان در جمع مدعیان باقی بماند. پرواز نیز با ادامه روند نتایج ضعیف، در جدول سقوط کرد.

در نزدیک‌ترین دیدار هفته، نیروی زمینی سبزوار در دیداری پایاپای و نفس‌گیر موفق شد با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ فرازبام دهدشت را شکست دهد و جای سپاهان نوین را در جدول رده‌بندی بگیرد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته هشتم:

سایپا تهران ۲۰ – ۲۴ استقلال کازرون

مس کرمان ۲۸ – ۱۹ سپاهان نوین اصفهان

هپکو اراک ۳۰ – ۲۵ سنگ‌آهن بافق

سپاهان اصفهان ۳۰ – ۲۶ پرواز هوانیروز

نیروی زمینی سبزوار ۲۹ – ۲۸ فرازبام خائیز دهدشت

در پایان هفته هشتم مس کرمان با ۱۴ امتیاز در صدر قرار دارد، استقلال کازرون با ۱۳، سایپا با ۱۲ و فولاد مبارکه سپاهان با ۱۰ امتیاز رده‌های دوم تا چهارم را در اختیار دارند. نیروی زمینی سبزوار با ۸ و سپاهان نوین با ۶ امتیاز جایگاه‌های پنجم و ششم را تصاحب کردند و هپکو، فرازبام و پرواز هم به ترتیب با ۵، ۵ و ۴ امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در انتهای جدول هم سنگ آهن بافق با ۲ و نفت و گاز گچساران با ۱ امتیاز جای دارند.