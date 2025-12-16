رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و آب‌ها، گفت: برخورد قاطع با متخلفان این حوزه‌ها به‌عنوان خط قرمز دستگاه قضائی با جدیت دنبال می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «عمران علیمحمدی» رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی، حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و منابع آبی را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی عنوان کرد و اظهار داشت: هرگونه تعرض و تخلف در این حوزه‌ها با واکنش قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های متولی افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند هرگونه تخلف در زمینه اراضی و منابع طبیعی را در اسرع وقت گزارش دهند و در صورت قصور یا تخلف، علاوه بر متخلفان، با مدیران خاطی نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.

علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر مدیریت و صیانت از منابع آبی تأکید کرد و یادآور شد: بهره‌برداران چاه‌های آب کشاورزی ملزم به نصب کنتور هستند و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی، اقدامات قضایی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.