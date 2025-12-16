به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه در جلسه تکریم و معارفه رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی‌ گلستان در گرگان گفت: براساس نظام نوین درآمد، هزینه، امکان تخصیص منابع به هر استان تا ۳ برابر درآمد آن استان‌، متناسب با ظرفیت‌ها، فراهم است.

در این جلسه، قدرت‌الله عابدی به عنوان رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی‌ گلستان معرفی و از خدمات علی‌رضا نورانی رئیس پیشین قدردانی شد.

مسئول مرکز تعالی مدارس صدرای کشور در گرگان گفت : دویست مدرسه صدرایی پیگیر برنامه های سند تحول آموزش و پرورش در این مدارس هستند .

نمایشگاه پوشاک عفیفانه با عنوان ایران دخت در گرگان گشایش یافت .

از برگزیدگان رشته‌های علمی، فرهنگی و ورزشی خانواده شاهد و ایثار گر استان در علی‌آباد کتول قدر دانی شد .

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روستای بدراق آنه گلدی علی آباد کتول فضایی شاد و بانشاط را با اجرای برنامه هایی مانندنمایش زنده و قصه‌گویی برای کودکان اقوام مختلف فراهم کرد.