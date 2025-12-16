پخش زنده
امروز: -
شهداب یزد فردا از سپاهان اصفهان پذیرایی میکند و چادرملوی اردکان مهمان مس رفسنجان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته هفتم لیگ برتر والیبال کشور، فردا برگزار میشود و نمایندگان استان در یزد و رفسنجان به مصاف حریفان میروند.
شهداب یزد که با شش پیروزی صدرنشین لیگ برتر است، در سالن اختصاصی خود از سپاهان اصفهان پذیرایی میکند.
سپاهان در دیدار قبلی خود مقابل چادرملوی اردکان در سه دست شکست خورده بود.
بلندقامتان یزدی هم اکنون با ۱۸ امتیاز و کسب کامل امتیازات در صدر قرار دارد و سپاهان نیز سوم است.
دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان هم به رفسنجان میرود تا با مس این شهر دیدار کند.
اردکانیها پس از تحمل دو شکست در ابتدای لیگ، چهار پیروزی متوالی کسب کرده و برای تداوم روند پیروزیهای خود در برابر رفسنجانیها صف آرایی میکند.
این دو تیم در حالی فردا به مصاف هم میروند که چادرملو در رده ششم و مس در رده سیزدهم جدول ایستادهاند.
سوت آغاز همه دیدارهای این هفته از ساعت ۱۶ به صدا درمی آید.