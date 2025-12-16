مردم نجیب، انقلابی و قدرشناس استان البرز

استان البرز، مزین به نام و یاد مردان و زنانی است که با ایمان و اخلاص، جان خویش را در راه دفاع از اسلام، میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند. از اسوه‌های دفاع مقدس تا شهدای اخیر جنگ دوازده روزه، این عزیزان مسیر عزت و استقلال ایران را با خون مطهرشان هموار ساختند. شهیدان، زنده‌ترین حقیقت تاریخ این سرزمین‌اند.

کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید والامقام استان البرز، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام شامخ این ستارگان درخشان است. چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: "برگزاری کنگره شهدا خوب است، اما باید اثرگذار باشد." این کنگره، نه صرفاً یک مراسم، بلکه بستری برای تقویت وحدت و انسجام ملی و یادآور مسئولیت بزرگ ما در صیانت از ارزش‌های شهداست.

بدین‌وسیله از شما مردم شریف، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران دعوت می‌کنم با حضور آگاهانه و پرشور خود در این رویداد ملی، که از ۲۵ آذرماه تا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۸ در ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری انقلاب کرج برگزار می‌شود، تجلی قدرشناسی ملت ایران و پیامی روشن از استمرار راه مقاومت، عزت و استقلال را رقم بزنید.

مجتبی عبداللهی

استاندار البرز