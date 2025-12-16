به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ «روستا بازار» شهرستان تکاب با همکاری اداره تعاون روستایی، اتحادیه و شرکت‌های تابعه راه‌اندازی شد.

این بازار با هدف توزیع کالای تنظیم بازار و چند قلم از اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان، به صورت منظم فعالیت خود را آغاز کرده است.

در افتتاح این بازار، مدیران عامل شرکت‌های تابعه اتحادیه حضور داشتند و بر تعهد خود برای ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم تاکید کردند.

راه‌اندازی «روستا بازار» گامی مهم در تقویت اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های اساسی است.