پخش زنده
امروز: -
«روستا بازار» برای توزیع کالای تنظیم بازار و اقلام اساسی در شهرستان تکاب کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ «روستا بازار» شهرستان تکاب با همکاری اداره تعاون روستایی، اتحادیه و شرکتهای تابعه راهاندازی شد.
این بازار با هدف توزیع کالای تنظیم بازار و چند قلم از اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان، به صورت منظم فعالیت خود را آغاز کرده است.
در افتتاح این بازار، مدیران عامل شرکتهای تابعه اتحادیه حضور داشتند و بر تعهد خود برای ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم تاکید کردند.
راهاندازی «روستا بازار» گامی مهم در تقویت اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی است.