مشاور فنی معاونت بهداشت وزارت بهداشت برنامههای اولویتدار حوزه معاونت بهداشت را شامل برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، برنامه ملی جوانی جمعیت، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید تأملی در کارگاه کشوری «شیوهنامه اجرایی تقویت و ساماندهی مداخلات تعیینکنندههای اجتماعی سلامت» که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر نوسانات حوزههایی نظیر ارز و دارو بر سلامت جامعه، اظهار کرد: این چالشها میتوانند بهطور مستقیم نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهند و از اینرو، مدیران حوزه سلامت باید بیش از هر زمان دیگری بر پایش و کنترل شاخصهای سلامت تمرکز داشته باشند.
وی با بیان اینکه «کنترل» در نظام بهداشت به معنای رصد مستمر شاخصها و جلوگیری از فراموش شدن برنامههای اصلی است، افزود: وزارت بهداشت پیش از هر چیز مسئول حفظ وضعیت موجود و صیانت از دستاوردهای بهدستآمده است؛ چرا که از دست دادن این سرمایهها، مسیر اجرای برنامههای جدید و ارتقایی را دشوار خواهد کرد.
مشاور فنی معاونت بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به بیش از ۳۴ سال سابقه فعالیت خود در نظام سلامت کشور، تصریح کرد: کمبود منابع مالی همواره یکی از چالشهای مزمن بخش دولتی بوده و انتظار تحقق کامل همه مطالبات با امکانات محدود، واقعبینانه نیست. آنچه اهمیت دارد، ایجاد تناسب منطقی میان منابع، پوشش خدمات و شاخصهای عملکردی است.
تأملی با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر پروژههای عمرانی در برخی سطوح مدیریتی، خاطرنشان کرد: ساخت و توسعه زیرساختها در نظام سلامت ضروری است، اما کافی نیست. موفقیت واقعی زمانی محقق میشود که در کنار توسعه فیزیکی، شاخصهای سلامت بهبود یابد و نتایج مداخلات بهصورت ملموس در زندگی مردم دیده شود.
وی در ادامه، برنامههای اولویتدار حوزه معاونت بهداشت را شامل برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، برنامه ملی جوانی جمعیت، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت برشمرد و تأکید کرد: تمامی این برنامهها باید در بستر شبکه بهداشت و درمان اجرا شوند و هیچ مداخلهای خارج از چارچوب شبکه، اثربخش و پایدار نخواهد بود.
مشاور فنی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله سلامت دیجیتال، تلهمدیسین و ظرفیتهای هوش مصنوعی را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و گفت: تجربه موفق ارائه خدمات غیرحضوری، بهویژه در دوران همهگیری کرونا، نشان داد که استفاده از روشهای نوین میتواند هم پوشش خدمات و هم رضایتمندی مردم را افزایش دهد.
تأملی با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم و رویکرد محلهمحور در سیاستهای سلامت، تصریح کرد: تعیینکنندههای اجتماعی سلامت شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، محیطی و دسترسی به خدمات هستند که همگی بهطور مستقیم بر سلامت انسان اثر میگذارند و هدف این کارگاه، توانمندسازی مدیران و کارشناسان برای تحلیل دقیق این عوامل و طراحی مداخلات مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت طراحی «بستههای مداخلات اجتماعی» گفت: در کنار بستههای خدمات اساسی که بهصورت متمرکز ابلاغ میشوند، مداخلات اجتماعی باید متناسب با شرایط بومی هر منطقه و با مشارکت دستگاهها و ذینفعان محلی طراحی و اجرا شوند. موفقیت در این مسیر، مستلزم شناخت علمی مسئله، برنامهریزی دقیق و اجرای هدفمند است.