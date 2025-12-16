به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیکار‌های کاراته بانوان قهرمانی کشور از ۲۴ آذر در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز شده است. این مسابقات به مدت پنج روز در پنج وزن بخش کومیته یا مبارزه برگزار می‌شود.

در روز نخست، رقابت‌های وزن منهای ۵۰ کیلوگرم برگزار شد و امروز سه شنبه (۲۵ آذر) در دومین روز، مسابقات وزن منهای ۵۵ کیلوگرم با شرکت ۹۵ کاراته کا پیگیری شد که در پایان فاطمه سعادتی از مازندران به مقام نخست رسید، فاطمه یوسفی از اصفهان دوم شد و سکوی سوم مشترک به فاطمه زهرا سعیدآبادی از کرمان و زینب جعفرنژاد از تهران رسید.

پیکا‌رهای قهرمانی کشور، حکم مرحله نخست انتخابی‌های تیم ملی کاراته بانوان را دارد که در مجموع حدود ۶۰۰ ورزشکار در این مسابقات حضور دارند.