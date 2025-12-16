به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس قوه قضائیه فردا مهمان مردم استان مرکزی است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در این سفر یکروزه علاوه بر دیدار با اقشار مختلف مردم، اساتید حوزه و دانشگاه و کارکنان دستگاه قضایی استان، در جلسه شورای اداری استان شرکت و روند اجرای مصوبات سفر قبلی به استان مرکزی را بررسی می‌کند.

در جریان این سفر معاونان قوه قضائیه هم با حضور در شهرستان‌های مختلف استان مرکزی، مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان در حوزه دستگاه قضا را بررسی می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات مردمی و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه فردا از ساعت ۸ صبح با مردم استان مرکزی ملاقات دارند.

نشانی: ساختمان مجتمع دادگاه‌های حقوقی و کیفری شهرستان اراک، واقع در کمربندی شمالی، ابتدای شهرک شکوفه (جاده گاوخانه)