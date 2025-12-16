به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،هفته هشتم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با بازگشت مس کرمان به صدر جدول بعد از چند ساعت صدرنشینی استقلال همراه شد.

فته هشتم سی‌ و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در حساس‌ترین دیدار هفته و در تهران، سایپا میزبان استقلال کازرون بود. این دیدار که از ابتدا با هیجان و برخوردهای فراوان دنبال شد، در نهایت با برتری ۲۴ بر ۲۰ استقلال کازرون به پایان رسید تا نخستین شکست سایپا در فصل جاری رقم بخورد. کازرونی‌ها با این پیروزی جای سایپا را در رده دوم جدول گرفتند.

در پایان هفته هشتم مس کرمان با 14 امتیاز در صدر قرار دارد،