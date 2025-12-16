به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در آستانه شب یلدا، ۱۸ تیم مشترک از دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، بهداشت و جهاد کشاورزی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی بازدید و نظارت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان، با اشاره به مأموریت نظارتی تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اگرچه تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است، اما خود را موظف می‌داند در معیت دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، در قالب گشت‌های مشترک، نظارت مستمر و میدانی بر بازار داشته باشد.

قهرمان شاهی افزود: در جریان این بازدید، به برخی اصناف و عرضه‌کنندگان مایحتاج مردم به دلیل نصب نکردن اتیکت قیمت تذکر داده شد و در صورت تداوم تخلف، بدون اغماض با متخلفان برخورد شده و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان با تأکید بر اجرای طرح نظارتی شب یلدا، تصریح کرد: این طرح با قوت و جدیت در نوبت‌های صبح و بعدازظهر در سطح بازار استان در حال اجراست و واحد‌های صنفی پرتخلف که به تذکرات بازرسان بی‌توجه باشند، پلمپ شده و بنر تخلف بر سردر واحد صنفی آنها نصب خواهد شد.