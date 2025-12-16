آغاز گشتهای نظارت بر بازار در آستانه شب یلدا
در آستانه شب یلدا، گشت مشترک تشدید نظارتهای بهداشتی با هدف نظارتهایی میدانی برای تأمین سلامت غذایی در لرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در آستانه شب یلدا، ۱۸ تیم مشترک از دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، بهداشت و جهاد کشاورزی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی بازدید و نظارت میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان، با اشاره به مأموریت نظارتی تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اگرچه تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است، اما خود را موظف میداند در معیت دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، در قالب گشتهای مشترک، نظارت مستمر و میدانی بر بازار داشته باشد.
قهرمان شاهی افزود: در جریان این بازدید، به برخی اصناف و عرضهکنندگان مایحتاج مردم به دلیل نصب نکردن اتیکت قیمت تذکر داده شد و در صورت تداوم تخلف، بدون اغماض با متخلفان برخورد شده و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان با تأکید بر اجرای طرح نظارتی شب یلدا، تصریح کرد: این طرح با قوت و جدیت در نوبتهای صبح و بعدازظهر در سطح بازار استان در حال اجراست و واحدهای صنفی پرتخلف که به تذکرات بازرسان بیتوجه باشند، پلمپ شده و بنر تخلف بر سردر واحد صنفی آنها نصب خواهد شد.
شاهی با اشاره به عملکرد ۹ ماهه تعزیرات حکومتی استان، گفت: در این مدت حدود ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی لرستان رسیدگی شده و بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان جرایم از متخلفان وصول شده است.