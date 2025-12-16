پخش زنده
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز، امشب در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار، یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزهها و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند: جوانهای امروز ما جوانان خوبی هستند و بهرغم امکانات پیشرفتهای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستهاند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزشها به جوانان استفاده کرد.
رهبر انقلاب، شوق به لقاءالله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله دهها ارزش و انگیزههای آن دوران برشمردند و با تأکید بر اینکه نباید گذاشت این انگیزهها خاموش شوند، افزودند: رفتاری که انسان از برخی دستگاههای فرهنگی و برخی دستگاه مسئول مشاهده میکند، همت و تلاش برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس را نشان نمیدهد.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه انتقال ارزشها و انگیزههای دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بیوقفه است، خاطر نشان کردند: بهرغم همه سختیها و تنگدستیها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگیهای زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند.
ایشان ضمن تجلیل از مردم استان البرز بهویژه خانوادههای شهدای این استان و قدردانی از دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج، یک مزیت دانستند و گفتند: اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزشهای آن شهیدان بهخوبی انجام شود میتواند بهواسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد.