به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با رئیس دادگاه محمدیار، بر تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی در راستای صیانت از محیط زیست تأکید کرد.

سید امیرحسین صدر در دیدار با حامد سالک‌فر، رئیس دادگاه محمدیار، ضمن تبادل نظر درباره مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه محیط زیست، بر نقش مؤثر دستگاه قضایی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه قضایی، اظهار کرد: حمایت حقوقی و قضایی از اقدامات نظارتی و اجرایی محیط زیست، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تخلفات و ارتقای سطح رعایت قوانین زیست‌محیطی دارد.

در این دیدار، رئیس دادگاه محمدیار نیز با تأکید بر جایگاه محیط زیست در سلامت عمومی جامعه، آمادگی دستگاه قضایی را برای همکاری در چارچوب قوانین و مقررات، به‌منظور صیانت از منابع طبیعی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی اعلام کرد.

در پایان این نشست، بر لزوم تداوم تعامل، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حفاظت مؤثر از محیط زیست تأکید شد.