رونمایی از کتاب بر بلندای زاگرس
در مراسمی از کتاب بر بلندای زاگرس اثر «فرزانه حیدریان» بانوی نویسنده ایلامی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «فرزانه حیدریان» نویسنده این کتاب با اشاره به داستان این کتاب گفت: این کتاب شخصیت جوانی در اواخر دوره مشروطه و رویدادهای حول او و خانواده اش را تا جنگ جهانی اول روایت میکند.
وی ادامه داد: زوایای این داستان از سالها پیش در ذهنم شکل گرفته بود که بعد از چند سال پردازش، طی مدت دو سال به مرحله چاپ رسید.
«سمیه حیدری» مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام نیز از افزایش نقش بانوان در حوزه فرهنگ و هنر خبر داد و بیان کرد: امیدواریم در محافل مختلف استعدادهای این حوزه را شناسایی، پرورش و به جامعه معرفی کنیم.