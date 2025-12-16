برگزاری جشن ۱۵۰ زوج دانشجوی شریف
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و با حضور ۱۵۰ زوج دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
در مراسم جشن بزرگ ازدواج شریف، ضمن برپایی برنامههای فرهنگی و شاد، از خانوادههای موفق دانشگاه شریف که از میان اساتید، دانشجویان و کارمندان انتخاب شدهاند، به عنوان الگوهای جامعه دانشگاهی تقدیر شد.
این رویداد فرهنگی با هدف ارج نهادن به سنت حسنه ازدواج و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان طراحی و اجرا شد.
گفتنی است؛ مراسم عقد نمادین، برش کیک و کارگاه و تئاتر آموزشی از دیگر برنامههای این مراسم بود.