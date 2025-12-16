مدیر عامل شرکت راه آهن گفت: با رسیدن به زبان مشترک با راه‌آهن کشورهای همسایه، از ظرفیت شبکه ریلی کشور برای افزایش مبادلات و توسعه ترانزیت استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جبار علی ذاکری با تأکید بر اهمیت دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل‌پایه در دولت چهاردهم افزود: در مذاکرات با راه‌آهن کشورهای همسایه، هدف رسیدن به زبان مشترک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ریلی کشور برای افزایش مبادلات منطقه‌ای است.

وی افزود: ترانزیت ریلی نقش مؤثری در تسهیل اقتصاد کشور دارد و این رویکرد کمک می‌کند اقتصاد در مسیر حمل‌ونقل آسان، ایمن و پایدار قرار گیرد. در همین راستا، شاخص‌های عملکردی از تمرکز صرف بر ترانزیت باری و وارداتی عبور کرده و تأثیر مستقیم بر شرکت‌های فعال و اثرگذار در حوزه حمل‌ونقل خواهد داشت.

ذاکری با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های ریلی در نقاط مرزی شرق و غرب کشور گفت: توسعه فعالیت‌های ریلی در مرزها یک ضرورت راهبردی است و طی سال‌های گذشته، با همت دولت، عزم جدی برای اتصال ریلی شلمچه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در محور غرب کشور، پروژه اتصال ریلی مرز خسروی تا کرمانشاه در حال توسعه است و پیش‌بینی می‌شود این مسیر تا سه‌ماهه نخست سال آینده به شبکه ریلی متصل شود. تحقق این هدف نیازمند دیپلماسی فعال و تکمیل اتصال ریلی خانقین – خسروی در مرز مشترک است.

ذاکری با اشاره به محدودیت‌های مسیر ریلی دریاچه وان اظهار کرد: به دلیل محدودیت‌های ظرفیتی این مسیر، امکان افزایش حجم بار بیش از یک میلیون تن وجود ندارد.

وی افزود: با تکمیل شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب، مسیرهای جلفا، آستارا، بندر کاسپین، اینچه‌برون و سرخس به صورت یکپارچه به شبکه ترانزیتی کشور متصل خواهند شد. همچنین تسهیلاتی برای واردکنندگان در نظر گرفته شده تا امکان انتقال بار از مرز لطف‌آباد به داخل کشور فراهم شود.

ذاکری با اشاره به نتایج این اقدامات تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در این محورها، نوید افزایش مراودات ریلی را می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود میزان ترانزیت ریلی کشور به بیش از پنج میلیون تن برسد.

وی درباره محور شرق کشور گفت: اتصال ریلی خواف – هرات با تلاش همکاران در حال انجام است و با اقدامات انجام‌شده، مراودات ریلی با افغانستان از سر گرفته شده است.

ذاکری با اشاره به محور میرجاوه بیان کرد: در این مسیر به دلیل تفاوت عرض خطوط ریلی و نیاز به تعمیرات در شبکه ریلی پاکستان، محدودیت‌هایی وجود دارد، اما اقدامات مشترک و جدی در حال انجام است.