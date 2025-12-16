پخش زنده
واحدهای صنعتی راکد با تأمین سرمایه و بازسازی تجهیزات، به چرخه تولید بازخواهند گشت. این خبر در نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با مسئولان شهرستان مهاباد اعلام شد. در این نشست، مسائل مربوط به توسعه شهرک صنعتی مهاباد از طریق الحاق زمین و رفع مشکلات زیرساختی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا انصاری، معاون وزیر صمت، با اشاره به اینکه حدود ۱۲ درصد از واحدهای صنعتی کشور راکد هستند، اعلام کرد:در کل کشور حدود ۱۲ درصد از واحدهایی که در شهرکهای صنعتی هستند راکد و غیر فعال هستند و خوشبختانه شهرستان مهاباد در مقایسه با میانگین کشور وضعیت بهتری دارد.
انصاری افزود: تلاش میکنیم بخشی که با تأمین مالی امکان فعال شدن دارند، کمک کنیم و بخشی هم که تکنولوژیشان بهروز نیست، میتوانند از طریق نوسازی و بازسازی صنایع، مشکلشان را حل کنند. همچنین میتوانند از طریق ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) که یکی از سازمانهای توسعهای وزارت صمت است، پیگیریهای لازم را انجام دهند.»
او همچنین از حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کلینیک کسب و کار خبر داد و افزود: تعدادی هم شاید بازارهایشان را از دست داده باشند که ما میتوانیم در قالب کلینیک کسب و کار که در سطح استانها داریم (و مرکزی است برای ارائه خدمات مشاوره، آموزش و توانمندسازی بنگاهها)، تلاش کنیم در کشور از طریق تأمین مالی و ارائه خدمات، مشکل واحدهای راکد را کمتر کنیم.
معاون وزیر صمت در بازدید از شهرک صنعتی مهاباد، از نزدیک در جریان مشکلات زیرساختی این شهرک قرار گرفت. کمبود زمین به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه شهرک صنعتی مهاباد در این نشست مطرح شد.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت: در سفری که معاون وزیر به مهاباد داشتند، بحث اول ما توسعه شهرک صنعتی بود. زمینها را بازدید کردیم و نیاز به الحاق وجود دارد. قول دادند بخشی در سال ۱۴۰۴ و مابقی هم در سال ۱۴۰۵ انجام شود. برای سردر اصلی شهرک صنعتی هم مصوب شد اعتباری در نظر بگیرند. بحث آب هم تا ۸ ماه دیگر با تکمیل یک منبع ۵۰۰ متر مکعبی حل خواهد شد. برای روشنایی معابر و آسفالت هم قرار شد اقدامات لازم انجام شود.
همچنین، انصاری در حوزه انرژی نیز خبری داد: واحدهای تولیدی که برای تأمین انرژی، نیروگاههای خورشیدی راهاندازی کنند، از خدمات شهرکهای صنعتی بهرهمند میشوند.
مهاباد رتبه ششم شهرکهای صنعتی استان را دارد و با پیگیری و رفع مشکلات موجود در این شهرک، میتوان به بهبود این وضعیت امیدوارتر شد.