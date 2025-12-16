فهیمه هداوند، متخصص بیماری‌های عفونی در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ماهیت ویروسی و واگیر آنفلوانزا اظهار کرد: این بیماری عمدتاً از طریق ترشحات تنفسی، سرفه، عطسه و تماس با سطوح آلوده منتقل می‌شود و در صورت سهل‌انگاری در رعایت اصول بهداشتی، می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی افراد زیادی را درگیر کند.



وی استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، شست‌وشوی مداوم و صحیح دست‌ها با آب و صابون، رعایت فاصله اجتماعی، تهویه مناسب فضاهای عمومی و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری را از جمله مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری برشمرد و افزود: رعایت این موارد نقش تعیین‌کننده‌ای در قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش میزان ابتلا در سطح جامعه دارد.



این متخصص بیماری‌های عفونی با تأکید بر آسیب‌پذیری بیشتر سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای نظیر بیماری‌های قلبی، ریوی و دیابت گفت: در شرایط اوج شیوع آنفلوانزا، رعایت بهداشت از سوی عموم مردم، به‌ویژه افراد سالم، نوعی حمایت غیرمستقیم از این گروه‌های پرخطر محسوب می‌شود. افزایش سواد سلامت و توجه به توصیه‌های پزشکی می‌تواند به کاهش بار بیماری، پیشگیری از عوارض شدید و عبور ایمن‌تر جامعه از فصل شیوع بیماری‌های تنفسی کمک کند.