رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت : وحدت و همدلی مدیران در گلستان موجب پیشرفت و بالندگی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در این دیدار گفت: وحدت و همدلی مدیران در گلستان موجب پیشرفت و بالندگی استان است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: اگرمابخواهیم به قله های والا برسیم تقویت مدیریت ها واین اتحاد و همدلی از ملزومات اساسی است.

آیت الله نورمفیدی گفت: باید تلاش شود زوج‌های جوان دغدغه ای در خصوص تامین واحد مسکونی نداشته باشد.

عیسی بابایی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت : احداث ۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان شهری کمیته امداد استان فردا در روستای کریم آباد آغاز می شود.