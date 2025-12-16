پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از تولید روزانه نزدیک به ۷۰ تن پسماند در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از برگزاری سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان با دبیری اداره حفاظت محیط زیست و حضور اعضای کارگروه خبر داد.
کریم خضری اظهار کرد: در این جلسه مهمترین چالشها و مسائل مرتبط با پسماند شهرستان اشنویه مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به پسماندهای روستایی، پسماندهای عمرانی و ساختمانی، پسماندهای بینراهی و همچنین نحوه جمعآوری روزانه پسماندهای شهری اشاره کرد.
وی با اشاره به وضعیت تولید پسماند در شهرستان اشنویه افزود: این شهرستان با برخورداری از سایت پسماند مناسب و دارای پیوست مطالعات ارزیابی زیستمحیطی، روزانه حدود ۷۰ تن پسماند تولید میکند که مدیریت اصولی آن نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر تمامی دستگاههای عضو کارگروه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه در پایان بر ضرورت اجرای مصوبات کارگروه، ارتقای نظارت بر فرآیند مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش آثار زیستمحیطی پسماندها تأکید کرد.