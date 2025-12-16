با دریافت مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت فرابورس ایران به عنوان شرکت «دانش‌بنیان» شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرابورس ایران اعلام کرد: این شرکت موفق شد مجوز «شرکت دانش‌بنیان نوآور» را از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دریافت کند.

فرابورس به‌عنوان یک بورس پیشرو در حوزه تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و دانش‌بنیان، از طریق راه‌اندازی بازار‌ها و ابزار‌های متنوع، در مسیر تأمین مالی و خلق ارزش برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و همچنین تجهیز منابع مالی برای ایده‌ها و طرح‌های علمی و نوآورانه کشور گام برداشته است.

بر این اساس و طبق ارزیابی انجام‌شده بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، فرابورس ایران به مدت سه سال به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان نوآور مورد تأیید قرار گرفت.

این مجوز دانش‌بنیان از محل خدمات تجاری‌سازی به فرابورس ایران اعطا شده است؛ دستاوردی که در جهت تقویت پیوند بازار سرمایه با اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه نوآوری ارزیابی می‌شود.