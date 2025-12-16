به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان، استادان، دانشجویان و محققان و پژوهشگران برگزار شد، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان، با تأکید بر رسالت این دانشگاه در تولید دانش بومی اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان وظیفه دارد در مسیر ارتقای آموزش، به‌ویژه آموزش زبان عربی، گام بردارد و با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید متخصص، زمینه تحول نظام آموزشی را فراهم کند.

دکتر مجید حمدانی با اشاره به اینکه برای تولید دانشی که بتواند نظام آموزشی را متحول کند، استفاده از تجربیات جهانی در کنار توجه به زیست‌بوم و نیاز‌های آموزشی کشور ضروری است، افزود:امیدواریم ین رویداد علمی زمینه‌ساز حرکت مؤثر در مسیر تولید دانش بومی باشد.

در این مراسم، ضمن مرور روند برگزاری همایش و جمع‌بندی برنامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی، از برگزارکنندگان علمی و اجرایی، اعضای کمیته‌های تخصصی، عوامل پشتیبانی و دست‌اندرکاران برگزاری همایش به‌پاس تلاش‌های مستمر و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در برگزاری شایسته این رویداد علمی–تربیتی، با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

پنجمین همایش ملی آموزش زبان عربی با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های حضوری و آنلاین، حضور استاد مهمان بین‌المللی، برپایی غرفه‌های نمایشگاهی علمی، پژوهشی، دانشجویی، بسیج و روابط عمومی و رسانه، همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله مضیف سنتی و نمایش آثار صنایع دستی خوزستان، زمینه تعامل علمی گسترده و آشنایی حاضران با ظرفیت‌های فرهنگی و دانشگاهی استان را فراهم کرد.