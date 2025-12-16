بهار در خزان؛ خاطره ماندگار دیدار مردم قزوین با رهبر معظم انقلاب
بهار در خزان آذر قزوین هنوز زنده است؛ ۲۲ سال از روزی میگذرد که مردم مینودری میزبانی رهبر معظم انقلاب را با شور و اشک تجربه کردند.
پایان آذر ماه در تقویم قزوین، یادآور روزی است که بهار در خزان رویید؛ روزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، به استان قزوین تشریف آوردند و جوش و خروش مردم این دیار، صحنهای تاریخی آفرید که ۲۲ سال است در دلها ماندگار شده.
در آن روز، کوچهپسکوچههای قدیمی شهر مینودری سرشار از عشق و شور بود. مردم با دلهایی پر از مهر و ایمان، به استقبال مهمان عزیز خود رفتند؛ استقبال از پدر معنوی خویش، همان که نامش با امام رضا و شهیدان رجایی گره خورده است.
قزوینیها با نگاهی خندان و چشمانی اشکبار، نشان دادند که شوق دیدار ولیّ امرشان ریشه در ایمان و اصالتشان دارد؛ این میهماننوازی، این خونگرمی، تنها و تنها در جمهوری اسلامی معنا مییابد.
یکی از حاضران در آن روز خاطرهانگیز میگوید: «واقعاً در پوست خودم نمیگنجیدم... پدرم گفت چهار پنج دقیقه دیگر، و ما مبهوت ماندیم. آن لحظه، خانه ما، فرش ما، سقف ما، همه برای آن وجود نازنین افتخار شد.»
اکنون، با گذشت بیش از دو دهه، مردم قزوین هنوز چشمبهراهاند؛ تا بار دیگر لحظههای پرشکوه دیماه ۱۳۸۲ تکرار شود و بهار در خزان دیار مینودری دوباره شکوفه کند.