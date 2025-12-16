به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابت‌ها که با حضور برترین تیم‌های کشور برگزار شد، تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان در حساس‌ترین دیدار هفته، با نبردی تماشایی مقابل تیم نزاجا، با ارائه بازی جذاب، انسجام تاکتیکی مثال‌زدنی و توان فنی بالا، موفق شد بر حریف خود غلبه کرده و جایگاه نخست جدول را تثبیت کند.

تیم‌های نزاجا و کمانگیران قزوین نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اسب بی تا ناز و اسماعیل امامی از تیم بسپار شیمی سپیدان به عنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.