به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رضا شاهی در جمع خبرنگاران به مناسبت روز ملی مس اظهار کرد: افزایش سرمایه تاریخی ۷۵۰ درصدی شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان به میزان ۲ همت طی ۲ مرحله با هدف تامین هزینه‌های معدنکاری و اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای، مسیر تبدیل شرکت مولیبدن مس آذربایجان به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی ذیل شرکت ملی صنایع مس ایران را هموار کرده است.

وی با اشاره به حمایت‌ها و راهبری‌های موثر مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و مدیریت مجتمع مس سونگون افزود: این دستاورد حاصل پیگیری‌های تخصصی و هماهنگی‌های گسترده بوده و نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید و افزایش سود تلفیقی شرکت ملی صنایع مس ایران ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه معدن سنگ آهک و کارخانه آهک هیدراته اهر از ابتدای بهره برداری به‌عنوان حلقه‌ای راهبردی در زنجیره تامین مجتمع مس سونگون عمل کرده است اظهار کرد: با وجود اهمیت راهبردی این مجموعه بر اساس گزارش رسمی حسابرس و بازرس قانونی مستقل، شرکت پس از آغاز بهره‌برداری در سال‌های گذشته به طور مستقل با زیان عملیاتی مواجه بوده که با روش‌های ناپایدار و غیرعملیاتی کنترل شده است؛ روش‌هایی که تداوم آنها با توجه به شرایط موجود شرکت با چالش‌های اساسی مواجه بود و ضرورت یک تصمیم ساختارمند، علمی و قانونی را جهت برون رفت از مشکلات مالی اجتناب ناپذیر می‌کرد.

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان علت اصلی زیان نقدی شرکت را حجم بالای باطله‌برداری در سال‌های نخست بهره‌برداری عنوان کرد و گفت: بر همین اساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی شرکت به میزان ۲ همت در ۲ مرحله با آسیب‌شناسی دقیق تدوین و پس از برگزاری جلسات تخصصی متعدد با مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران و تایید شرکت تامین سرمایه توسط هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به مرحله اجرا رسید.

شاهی گفت:در چارچوب این سند راهبردی، با ساخت واحد‌های جدید کلسیناسیون و هیدراسیون، ظرفیت تولید شرکت در زنجیره تامین مجتمع مس سونگون نزدیک به چهار برابر افزایش خواهد یافت و همزمان، کسری نقدینگی ناشی از باطله‌برداری‌های اولیه معدن نیز از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان همچنین این جهش و موفقیت تاریخی را نقطه عطفی در مسیر رشد پایدار و تداوم فعالیت‌های تولیدی این مجموعه راهبردی دانست و با قدردانی از تمام دست‌اندرکاران این دستاورد را به مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان تبریک گفت.