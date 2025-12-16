پخش زنده
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد: حوادث احتمالی ناشی از بارندگی در سطح شهر را به سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا رحیمدل با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی پیشبینی بارندگیهای شدید در روزهای آینده و پایانی هفته در شهر یزد گفت: شهرداری یزد با تشکیل جلسات کارگروههای مدیریت بحران در سطح معاونین خدمات مناطق پنج گانه، هماهنگی و آمادگی کامل را برای حضور تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در زمان وقوع بارندگی دارد.
وی افزود: همکاران ما در مجموعه شهرداری یزد در ابتدای شروع فصول سرد سال، اقدامات پیشگیرانهای نظیر شست وشو و رفع مسدودی کانالهای دفع آبهای سطحی با استفاده از ماشین آلات بروز (جنتکس)، لایروبی کانالها، بازدید از دریچههای چاههای جذبی، بازدید از سیلبندها و نخاله برداری و پاکسازی مسیل مرکزی شهر یزد انجام دادهاند تا تابآوری شهر در برابر جاری شدن روانآبها درهنگام بارندگیهای شدید افزایش یابد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد تصریح کرد: تا پایان بازه زمانی هشدار سطح نارنجی، ۱۵۰ نفر از پاکبانان آموزشدیده برای رسیدگی به موارد رفع آبگرفتگی در سطح شهر حضور دارند، همچنین حدود چهار هزار گونی شن برای هدایت روانآبها به مسیرهای کم خطر و به سمت جویها و کانالهای هدایت آبهای سطحی آماده کردهایم تا ان شاء الله کمترین مشکل در تردد شهروندان و خودروها در سطح شهر داشته باشیم.
وی آبگرفتگی معابر، کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه را از مواردی برشمرد که در هشدارهای هواشناسی اعلام شده است و از شهروندان خواست در هنگام بارندگی از ترددهای غیرضروری در معابر سطح شهر خودداری کنند.
رحیمدل اظهار داشت: در مجموعه شهرداری یزد، نیروها و تجهیزات سازمانهای عمران، آتش نشانی، مدیریت پسماند، سیما و منظرو فضای سبز شهری و مناطق پنج گانه برای خدمت رسانی به شهروندان عزیز در زمان بارندگی در آماده باش کامل میباشند.