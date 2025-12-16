پخش زنده
مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند گفت: برای نخستین بار در یک سال گذشته هیچگونه گاز مایع (الپیجی) در این پالایشگاه سوزانده نشد و تمام الپیجی تولیدی به فروش رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «رضا چراغی» امروز (سهشنبه، ۲۵ آذر) با اشاره به جایگاه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای خصوصی کشور گفت: ظرفیت پالایش روزانه این مجموعه ۲۶۵ هزار بشکه نفت خام است که پنج فرآورده اصلی شامل بنزین، نفت سفید، نفتکوره، الپیجی (گاز مایع) و سوخت جت را تولید میکند، همچنین حدود ۱۰ درصد تولیدات به فرآوردههای ویژه مانند نرمال هگزان، نرمال پنتان، گوگرد، پروپیلن، نفتسفید ویژه و سایر محصولات ویژه تبدیل میشود.
وی به تعمیرات اساسی انجامشده در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اشاره کرد و افزود: این عملیات که از پیچیدهترین پروژههای خاورمیانه به شمار میآید، با حضور نیروهای داخلی و خارجی و بدون هیچگونه تلفات انسانی انجام شد که در نهایت پس از پایان فرآیند تعمیرات اساسی، بنزین تولیدی و کیفیت محصولات تولیدی بهصورت قابلتوجهی افزایش یافت.
مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با تأکید بر اینکه این پالایشگاه بهواسطه اجرای فاز کیفیسازی، کمترین مقدار تولید نفتکوره را در کشور دارد و بیش از ۹۰ درصد محصولات آن به فرآوردههای اصلی اختصاص یافته است، تصریح کرد: الپیجیسوزی از جمله چالشهای اصلی در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بود که برای نخستین بار در یک سال گذشته هیچگونه گاز مایع (الپیجی) سوزانده نشد و تمام الپیجی تولیدی به فروش رسید که این موضوع با هماهنگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران رقم خورد.
اختصاص بیش از ۴۲۰ میلیون لیتر نفتکوره کمسولفور به پنج نیروگاه
چراغی با اشاره به پروژههای زیستمحیطی گفت: طرحهای بازیافت آب و کاهش برداشت از منابع سطحی در دستور کار قرار گرفته و وابستگی پالایشگاه به سد کمالصالح به حداقل رسیده است. همچنین بخارهای تولیدی پالایشگاه بازیافت میشوند تا بهعنوان آب مصرفی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه پالایشگاه شازند نیازی به برق شهری ندارد، ادامه داد: پالایشگاه شازند در حوزه برق خودکفا شده و در پنج ماه گذشته روزانه ۱۲ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق کرده که معادل مصرف ۶۵ هزار واحد مسکونی بوده و به کاهش خاموشیها در استان مرکزی کمک کرده است.
مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، تحویل نفتکوره کمسولفور به برخی نیروگاههای کشور را از جمله اقدامهای بسیار مهم در زمینه تابآوری مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دانست و گفت: با حمایت وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، استاندار مرکزی و نمایندگان استان، بیش از ۴۲۰ میلیون لیتر نفتکوره کمسولفور به پنج نیروگاه کشور اختصاص یافت که این اقدام نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و تأمین پایدار سوخت نیروگاهی ایفا کرده است.