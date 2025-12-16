طرح مدیریت محله‌محور با هدف خدمت‌رسانی به بیش از ۳۵۰ محله شهری و روستایی در مهاباد آغاز شد. سازوکار‌های اجرای این طرح، امروز در نشست شورای اداری شهرستان مهاباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این طرح که در اجلاس مجمع بسیجیان و در دل جلسه شورای اداری مهاباد مطرح شد، در مرحله نخست ۸۶ محله شهری و ۲۷۲ محله روستایی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گفته قهرمان عیوضلو، مسئول ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در این طرح اقشار مختلف مردم با شناسایی مشکلات و آسیب‌شناسی محله‌های مختلف، با کمک مسئولان در مسیر حل مشکلات قدم بر می‌دارند؛ به عبارت دیگر، حل مشکلات مردم توسط خود آنها انجام می‌شود.

سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی، فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، هم‌دلی و آسیب‌شناسی درست، تأکید کرد: با این رویکرد می‌توان مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف را حل و پایه‌های امنیت پایدار را محکم‌تر کرد.

وی افزود: نگاه بسیج، در کنار هم بودن و با هم بودن است. بسیج در واقع به دنبال تقویت انسجام ملی است و طرح محله‌محور هم در واقع برگرفته از همین تدبیر است، چرا که مردم در کنار هم برای حل مشکلات یکدیگر تلاش می‌کنند و در واقع مسیر مردمی عمل کردن است.

در ادامه این نشست، مسئولان مهاباد با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و یکپارچگی، در میان مردم بودن مسئولان و خدمت بی‌منت به اقشار مختلف مردم، اظهار داشتند که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و عامل عزت و اقتدار ایران اسلامی، مردمی هستند که بار‌ها دینشان را به انقلاب و شهدا ثابت کرده‌اند.

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، گفت: برای حفظ این وحدت و یکپارچگی کشورمان دعا می‌کنیم و باید قدر این موهبت الهی را بدانیم. همچنین، به مناسبت روز پژوهش، باید به ارزش کار پژوهشگران، به‌ویژه پژوهشگران مهابادی، اشاره کرد، چرا که پژوهش یک رکن اصلی در حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، نیز بیان کرد: باید با تمام وجود به دنبال حل مشکلات مردم باشیم و در کنار تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره، برای جذب اعتبار و شروع طرح‌های جدید که نیاز مردم است، تلاش کنیم. باید دست در دست هم و به صورت همه‌جانبه برای حل مشکل تورم و بیکاری با هم و برای هم گام برداریم.

محمد صادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، تأکید کرد: با طرح محله‌محور از انسجام ملی حفاظت کنیم. این طرح به دنبال حل مشکلات همه اقشار مردم است، می‌خواهد صدای همه مردم را بشنود و همه مردم را ببیند. نجابت مردم را یک‌بار دیگر در جنگ تحمیلی دوازده روزه دیدیم.

ارائه گزارش‌هایی در خصوص روند پیشرفت طرح‌های درمانی، حمل و نقل و برق، تأکید بر تداوم برخورد با متصرفان اراضی ملی و تجلیل از رؤسای کارگروه‌های مختلف مجمع بسیج شهرستان مهاباد از دیگر موضوعات و محور‌های مهم این جلسه بود.