



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس پلیس راهور استان گفت: معابر لغزنده است و به رانندگان توصیه می‌شود با سرعت مطمئنه و توجه به جلو رانندگی کنند.

سرهنگ "کورش کریمی" با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، تصریح کرد: از ۲۵ آذرماه با شروع بارش‌ها، همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمامی خودرو‌ها در شهر‌ها و محور‌های شمال استان الزامی است و در صورت عدم رعایت، با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی از رانندگان درخواست کرد با توجه به بارش رحمت الهی در سطح استان و لغزنده بودن معابر، با رعایت جوانب احتیاط، سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و با صبر و حوصله و دقت بیشتری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه رانندگان لازم است سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از انجام هرگونه حرکات ناگهانی از جمله تغییر مسیر، سبقت غیرمجاز و ترمز ناگهانی خودداری کنند، تصریح کرد: برابر ماده ۱۶۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، تردد و رانندگی با وسایط نقلیه بدون زنجیر چرخ در شرایط برفی و بارانی با توجه به لغزنده بودن معابر ممنوع است و با توجه به عدم وجود سطح اتکای کافی لاستیک‌ها و لغزنده بودن معابر، احتمال بروز واژگونی، وقوع تصادفات و حوادث دیگر برای اینگونه وسایط نقلیه متصور است .