با ورود جبهه هوای سرد به خراسان رضوی، شاهد بارش برف و کاهش محسوس دما در این استان در روزهای آینده خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با اشاره به ورود جبهه هوای سرد به استان خراسان رضوی، بر ضرورت آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان برای مقابله با بارش برف و کاهش شدید دما تأکید کرد.

سید حسن حسینی عصر امروز در جلسه شورای اداری مشهد با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ ها شاهد بارش برف و افت محسوس دما در روزهای آینده خواهیم بود، افزود: تمامی دستگاه‌ های شهرستان باید در آمادگی کامل باشند و شهرداری مشهد نیز تمهیدات لازم را برای مدیریت معابر شهری و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی اتخاذ کند.

معاون پیش بینی و مدیریت بحران هواشناسی خراسان رضوی هم گفت: امشب رفته رفته هسته بارشی سرد به استان نفوذ می کند و بارش ها تبدیل به برف می شود.

یحیی قائنی پور افزود: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بارش خوبی در استان خواهیم داشت.