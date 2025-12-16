عملیات اجرایی بزرگترین شهرک حمل و نقل سوخت و مجتمع تولیدی شیمیایی ایران و افغانستان با هزینه ۵۰ میلیون دلاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد در دیدار با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران و ترکمنستان در محل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون گفت: برای عملیاتی شدن مراحل مختلف این طرح بزرگ که با هلدینگ سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی مطرح شده، قراردادی به ارزش ۵۰ میلیون دلار به امضا رسیده است.

حسن نوری‌ زاده افزود: زمینی به مساحت ۲۱۱ هکتار برای مراحل عمرانی این طرح اقتصادی که در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون قرار دارد، اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تولید سوخت مطابق با استاندارد‌های مورد نیاز افغانستان، جلوگیری از قاچاق سوخت این سرمایه ملی، فرآوری سوخت و انواع فرآورده‌ های نفتی، ایجاد فرصت‌ های رقابتی در بین سرمایه گذاران افغانستانی از مهمترین مزیت‌ های آغاز به کار این طرح است.

وی به سطح تعاملات تجاری افغانستان با سایر کشور‌های هدف آن اشاره و بیان کرد: مجموع سطح تجارت افغانستان با سایر کشور‌های هدف خود در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده که ۹۸ درصد از این میزان به واردات کالا به این کشور بوده و فقط ۲ درصد کالا‌های مورد نیاز از آن به سایر کشور‌های دنیا صادر شده است.

معاون سازمان منطقه آزاد دوغارون تایباد گفت: سطح تجارت ایران و افغانستان سالانه به بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌ رسد که ۶۰ درصد آن سهم مرز دوغارون است که این خود نشان از اهمیت و جایگاه این معبر شرقی کشور دارد.

نوری زاده افزود: هرات بزرگترین شهر اقتصادی افغانستان به شمار می‌ رود که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون قرار دارد و بیشترین حجم کالا‌هایی ایران به مقصد این منطقه بارگیری می‌ شود.

وی به رونق فعالیت‌های اقتصادی افغانستان در چند سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می‌ دهد که بعد از استقرار سرپرست حکومت افغانستان، آنها به دنبال رونق فعالیت‌های اقتصادی خود هستند که با استفاده از تجربیات کشور‌های همسایه خود به ویژه ایران به دستاورد‌های خوبی هم دست یافته‌ اند.

معاون منطقه آزاد دوغارون تایباد گفت: راه اندازی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون یک فرصت طلایی در حوزه شکوفایی اقتصاد کشور، خراسان رضوی و خطه مرزی تایباد به شمار می‌ رود.

نوری زاده افزود: بدون شک با افزایش سطح تعاملات ایران و افغانستان از طریق منطقه آزاد دوغارون می‌ توان بازار‌های هدف این کشور همسایه را نیز به دست گرفت که این خود نقش زیادی در ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و معیشت ساکنان این منطقه دارد.

وی بیان کرد: امنیت مرز‌های شمال شرق، نزدیک بودن ایران به افغانستان و قرابت‌ های فرهنگی دیرینه دو کشور، نگاه فعالان اقتصادی افغانستانی به دوغارون و کشور ما را دوچندان کرده است که این مهم نیاز به تقویت دارد.

بیشترین حجم کار منطقه آزادی تجاری دوغارون، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالا‌های بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌ شود.

پایانه مرزی و منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.