به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نامزد ریاست کمیسیون پخش و رسانه کره‌جنوبی به مجلس این کشور گفت که به دنبال محدودیت‌هایی برای نوجوانان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی است و این موضوع را اولویتی برای حفاظت از کاربران کم سن و سال دانست.

او در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت که یکی از مأموریت‌های اصلی این کمیسیون آن است که اطمینان حاصل کند مردم بتوانند در محیطی امن و آزاد و به‌شکلی منظم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت کره‌جنوبی اقداماتی مشابه استرالیا برای محدود کردن استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی را بررسی خواهد کرد یا نه، گفت: به‌نظرم، قطعاً باید این کار را انجام دهیم.

این نامزد افزود: به باور من، حفاظت از نوجوانان در این زمینه یک هدف مهم و اساسی است و قصد دارم مسئولیت خود را با همین رویکرد دنبال کنم.

اوایل همین ماه، استرالیا به نخستین کشوری تبدیل شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. در همین حال، با افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت و امنیت نوجوانان، کشور‌های دیگر نیز در حال بررسی اعمال محدودیت‌های سنی مشابه هستند.