پس از پایان بررسی و داوری اولیه آثار رسیده به بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، نتایج این مرحله اعلام شد و ۹۷ قصه‌گو با کسب امتیاز لازم، به مرحله استانی جشنواره راه یافتند.

در این دوره از جشنواره، یک‌هزار و ۳۷۳ قصه‌گو از سطح استان در سامانه جشنواره ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۹۰۰ اثر در قالب فرم‌های قصه‌گویی به دبیرخانه ارسال شد. آثار ارسالی در بخش‌های مختلفی از جمله قصه‌گویی دینی، قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای، قصه‌گویی علمی، قصه‌گویی با ابزار، قصه‌گویی آیینی سنتی، قصه‌گویی ایثار و مقاومت، قصه‌گویی منظوم و قصه‌گویی سنتی و کلاسیک مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفت.

بر اساس نتایج داوری اولیه و معیارهای تخصصی هیئت داوران، ۹۷ قصه‌گوی منتخب به مرحله مسابقه استانی راه یافتند و این افراد در روزهای اول تا سوم دی‌ماه، به میزبانی شهرستان سیرجان، به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین در پایان مرحله استانی، ۵۰ قصه‌گوی برتر به‌عنوان نمایندگان استان به مرحله ملی و بین‌المللی جشنواره معرفی می‌شوند. گفتنی است بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ در اصفهان برگزار خواهد شد و اسامی برگزیدگان مرحله استانی متعاقباً اعلام می‌شود.