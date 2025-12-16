مدیر امور شعب خیریه آبشار عاطفههای استان لرستان گفت: خیریه آبشار عاطفهها با کمک خیرین ۱۰۰ دستگاه بخاری به خانوادههای تحت حمایت اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور شعب خیریه آبشار عاطفههای استان از اهدای ۱۰۰ دستگاه بخاری به خانوادههای کم برخوردار هم استانی خبر داد و افزود: در مجموع به کمک خیرین توانستهایم با اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان، برای خریداری این اقلام هزینه کنیم.
نرگس بیرانوند گفت: همچنین در هفت ماهه امسال مبلغی بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمکهای نقدی و غیر نقدی از طریق خیرین جمع آوری و به خانواده تحت حمایت این بنیاد اهدا شد.