آمارهای رسمی از تداوم رکود در بخش ساختوساز حکایت دارد؛ بهطوریکه صدور پروانههای ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در تابستان امسال، در سراسر کشور کاهش قابل توجهی را نسبت به پارسال تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، فعالیتهای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۴ با افت محسوسی همراه بوده است.
نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریها نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در کل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۲۷.۹ درصد کاهش یافته است.
در این مدت، شهرداریهای کشور مجموعاً ۸۲ هزار و ۱۹۹ واحد مسکونی را در پروانههای صادره پیشبینی کردهاند.
این رقم نسبت به فصل بهار امسال نیز کاهش ۲۴.۷ درصدی را نشان میدهد.
همچنین تعداد پروانههای احداث بنا در کشور به ۲۲ هزار و ۴۱۴ فقره رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته ۳۲.۲ درصد افت داشته است.
در شهر تهران نیز روند کلی ساختوساز نزولی بوده است.
اگرچه تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در پروانههای تابستانی پایتخت نسبت به بهار ۱۹.۱ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با تابستان سال گذشته کاهش ۱۱.۱ درصدی را ثبت کرده است.
شهرداری تهران در این فصل ۱۴۸۲ پروانه ساختمانی صادر کرده است.
کارشناسان معتقدند افزایش هزینههای ساخت، کاهش توان مالی سازندگان و نااطمینانیهای اقتصادی از عوامل اصلی این کاهش محسوب میشود.