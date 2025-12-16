پخش زنده
مراسم بزرگداشت سی و دومین سالگرد ارتحال آیتالله حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (ره) با حضور علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم بزرگداشت سی ودومین سالگرد ارتحال آیتالله حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (ره) با بیان اینکه آیتالله گلپایگانی از مراجع اثرگذار و کمنظیر جهان تشیع بود، گفت: این مرجع عالیقدر مرجعیت شیعه را با اخلاص، سادهزیستی و احساس مسئولیت اجتماعی معنا کرد و همواره دغدغه دین، مردم و حوزههای علمیه را در اولویت قرار میداد.
وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت علمی و اجتماعی آیتالله گلپایگانی افزود: توجه ویژه به تربیت طلاب، حمایت از معیشت آنان و اهتمام به حل مشکلات اجتماعی از ویژگیهای برجسته این مرجع بزرگ بود که آثار آن در قالب مدارس علمیه، مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی همچنان منشأ خیر و برکت برای جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین رفیعی با تأکید بر ضرورت انتقال میراث مرجعیت شیعه به نسل جوان تصریح کرد: معرفی سیره و سبک زندگی مراجع بزرگی همچون آیتالله گلپایگانی میتواند الگویی روشن برای جوانان و طلاب باشد و پیوند عمیق میان علم، تقوا و خدمت به مردم را بیش از پیش تقویت کند.