مراسم بزرگداشت سی و دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (ره) با حضور علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم بزرگداشت سی ودومین سالگرد ارتحال آیت‌الله حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (ره) با بیان اینکه آیت‌الله گلپایگانی از مراجع اثرگذار و کم‌نظیر جهان تشیع بود، گفت: این مرجع عالی‌قدر مرجعیت شیعه را با اخلاص، ساده‌زیستی و احساس مسئولیت اجتماعی معنا کرد و همواره دغدغه دین، مردم و حوزه‌های علمیه را در اولویت قرار می‌داد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت علمی و اجتماعی آیت‌الله گلپایگانی افزود: توجه ویژه به تربیت طلاب، حمایت از معیشت آنان و اهتمام به حل مشکلات اجتماعی از ویژگی‌های برجسته این مرجع بزرگ بود که آثار آن در قالب مدارس علمیه، مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی همچنان منشأ خیر و برکت برای جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با تأکید بر ضرورت انتقال میراث مرجعیت شیعه به نسل جوان تصریح کرد: معرفی سیره و سبک زندگی مراجع بزرگی همچون آیت‌الله گلپایگانی می‌تواند الگویی روشن برای جوانان و طلاب باشد و پیوند عمیق میان علم، تقوا و خدمت به مردم را بیش از پیش تقویت کند.

گفتنی است آیت‌الله العظمی حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (ره) از مراجع برجسته جهان تشیع بود که خدمات گسترده‌ای در عرصه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی از خود به یادگار گذاشت سال ۱۳۷۲ دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهر وی در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شده است.