درخشش ایده‌های دانشجویی در سومین استارت‌آپ اپلیکیشن‌های هوشمند تلفن همراه

سومین دوره رویداد استارت‌آپ «اپلیکیشن‌های هوشمند موبایل» با حضور دانشجویان خلاق و نوآور، در دانشکده ملی مهارت پسران بوشهر برگزار شد و برترین ایده‌های فناورانه دانشجویی معرفی شدند.