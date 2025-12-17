درخشش ایدههای دانشجویی در سومین استارتآپ اپلیکیشنهای هوشمند تلفن همراه
سومین دوره رویداد استارتآپ «اپلیکیشنهای هوشمند موبایل» با حضور دانشجویان خلاق و نوآور، در دانشکده ملی مهارت پسران بوشهر برگزار شد و برترین ایدههای فناورانه دانشجویی معرفی شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ سومین دوره رویداد استارتآپ اپلیکیشنهای هوشمند تلفن همراه با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای نوآورانه دانشجویی و ارائه راهکارهای هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه، در دانشکده ملی مهارت پسران بوشهر برگزار شد.
در این رویداد، دانشجویان رشته کامپیوتر آموزشکدههای ملی مهارت استان بوشهر با ارائه ایدههای خلاقانه خود در حوزه طراحی و توسعه اپلیکیشنهای موبایل، توانمندیهای علمی و عملی خود را به نمایش گذاشتند. ایدههای ارائهشده پس از بررسی تخصصی، از سوی هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت و برترین طرحها انتخاب شدند.
در پایان این رقابت علمی و فناورانه، گروهها و ایدههای برتر به شرح زیر معرفی شدند:
گروه اول برتر با ارائه اپلیکیشن «شهر من» به اعضای گروه فاطمه مظفریپور و زهرا جدی اختصاص یافت.
رتبه دوم به اپلیکیشن «خدمات فنی» با اعضای گروه علیرضا بمیاری و شاهرخ خلیفه تعلق گرفت.
همچنین در بخش گروههای سوم برتر، اپلیکیشن «برنامهریزی» با اعضای گروه مریم موسوی، راضیه ماندگار و مرضیه ماندگار، اپلیکیشن «امدادرسانی آنلاین» به ارائه علیاکبر خدری و اپلیکیشن «کمک به سالمندان» با اعضای گروه بهار پورصالح و زینب حسینی مورد تقدیر قرار گرفتند.
برگزاری این رویداد نقش مهمی در تقویت روحیه کارآفرینی، خلاقیت و مهارتآموزی دانشجویان ایفا کرده و گامی مؤثر در جهت پیوند آموزشهای مهارتی با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار به شمار میرود.