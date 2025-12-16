نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با حضور در این دو روستا، از نزدیک مشکلات آب، راه و کمبود مدرسه را بررسی و وعده پیگیری دادند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «اسداله چراغی» نماینده مردم آبدانان، دهلران،دره شهر و بدره در مجلس، در دیداری با مردم روستای گنداب به بررسی مهم‌ترین مشکلات معیشتی، عمرانی و خدماتی اهالی پرداخت و راهکار‌هایی برای رفع آنها ارائه شد.

در این دیدار، مردم روستا به مسائل مختلفی از جمله تأمین علوفه دام، بهسازی راه‌های عشایری، آسفالت معابر روستایی، ضعف اینترنت روستای انجیره، نبود سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان دبیرستانی روستا‌های انجیره و گنداب و مشکلات مربوط به آب شرب اشاره کردند.

یاسمی، مدیرکل امور عشایری استان، اعلام کرد: نهاده‌های دامی مورد نیاز خریداری شده و در روز‌های آینده میان عشایر منطقه توزیع خواهد شد.

محمدی، مدیرعامل آبفا، نیز گفت: کمبود آب در روستا‌های انجیره و گنداب وجود ندارد و مشکل اصلی مربوط به مخزن ذخیره است که با جانمایی آن در ارتفاع مناسب، افت فشار آب در مناطق مرتفع رفع خواهد شد.

دارابی، معاون عمرانی استاندار، درباره احداث مکان ورزشی اظهار داشت: در صورت اهدای زمین از سوی اهالی، دولت در ساخت مجموعه ورزشی همکاری خواهد کرد. در صورت کشاورزی بودن زمین، تغییر کاربری و اگر زمین ملی باشد، پیگیری مجوز‌های لازم انجام می‌شود.

چراغی نماینده مردم، در پایان از اجرای طرح آسفالت معابر خبر داد و گفت: عملیات آسفالت در ۴۰ روستای مناطق جنوبی تا چند روز آینده آغاز خواهد شد.

مسئولان حاضر در این دیدار بر پیگیری جدی مطالبات مردم و تسریع در حل مشکلات تأکید کردند.