به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز، محفل انس با قرآن با حضور پرشور دانش‌آموزان، قاریان و حافظان قرآن در مسجد شهید شهریکندی مهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسجد شهید شهریکندی امروز با طنین آیات الهی، حال و هوای روحانی خاصی به خود گرفته بود. این محفل نورانی که با حضور دانش‌آموزان و قاریان و حافظان قرآن رونق بیشتری یافته بود، فرصتی برای تجدید پیمان با کلام وحی و ترویج فرهنگ قرآنی بود.

در این محفل، قاریان به تلاوت آیات نورانی قرآن پرداختند و دانش‌آموزان نیز به بیان احساسات و تجربیات خود در زمینه حفظ و قرائت قرآن پرداختند.

همچنین، محمد زارعی و متین مصطفی، دو تن از حافظان قرآن، به بیان اهمیت حفظ قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کردند.

خضر محمدپور، مدیر دارالقرآن سراج، نیز با اشاره به نقش مهم موسسات و مراکز قرآنی در ترویج و برگزاری فعالیت‌های قرآنی، بر لزوم حمایت از این مراکز تاکید کرد.

در پایان این محفل معنوی، از رتبه‌های برتر در مسابقات قرآنی استان، مسابقات قرآنی فرهنگیان و دانش‌آموزان با اهدای جوایزی تقدیر شد.

بر اساس این گزارش، محفل انس با قرآن، عامل مهمی در ترویج سبک زندگی اسلامی و تعمیق ارزش‌های قرآنی در جامعه است.