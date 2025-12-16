سخنگوی دولت گفت: انظباط مالی، رفع مشکلات معیشتی و مسائل اساسی مردم، اولویت بودجه ریزی است.

در سفر به استان مرکزی و حضور در شازند؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی اولویت مهم در بودجه بندی را انظباط مالی و رفع مشکلات معیشتی و مسائل اساسی مردم دانست.

فاطمه مهاجرانی در حاشیه سی و یکمین نشست خبری سخنگوی دولت با خبرنگاران در مجموعه نفتی شهرستان شازند افزود: همچنین توجه به مسائل اساسی عدالت محور، چون درمان، آموزش و مسکن نیز از اولویت‌های بعدی است که جزئیات آن پس از بسته‌بندی نهایی، اول دی به مجلس ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکید دولت بر ارائه لایحه در زمان قانونی به مجلس است گفت: تلاش بر این است بودجه‌ریزی به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیاز‌های ضروری جامعه باشد.

مهاجرانی همچنین در نشست خبری با بیان اینکه استان مرکزی مهد عالمان و اندیشمندان است و در پاسخ به سوآلات خبرنگاران کشوری واستانی گفت: طرح منطقی نمودن قیمت بنزین در آرامش در حال اجرا است و البته در مورد تاکسی‌های اینترنتی که بیش از ۱۶۰ لیتر مصرف می‌کنند قرار شد، تفاوت نرخ از طریق سکو‌ها پرداخت شود و همچنین وانت‌بار‌ها به ویژه در جابجایی مسافر بین جاده‌ای همراهی خوبی داشتند و این طرح تاکنون با کمک مردم به خوبی مدیریت و انجام شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اختصاص کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی که ۲۰ درصد بیشتر از ماه‌های گذشته به دهک‌های یک تا سه درآمدی است گفت، از ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی خبر داد.

مهاجرانی در مورد سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان و قزاقستان و امضای ۱۴ سند همکاری با حضور چدی بخش خصوصی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: همچنین پنج تفاهم‌نامه برای نوسازی ناوگان ریلی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران صورت گرفت و در این راستا ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو باری و ۱۰۰ دستگاه انوع واگن باری را در راستای توسعه لجستیک و حمل و نقل کشور با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۴۰ میلیون یورو معادل ۳.۵ تا چهار همت به صورت ریالی انجام شد.

وی راه اندازی تالار صدای مردم در استان خوزستان را از اقدامات دولت برای شنیده شدن بیشتر صدای مردم گفت و در ادامه افزود: دولت از ابتدا قائل به شنیده شدن صدای مردم است تا افرادی که مطالباتی دارند، بتوانند در فضایی مناسب حرف خود را بزنند. در این سالن، با حفظ کرامت و حقوق شهروندی، هم از مردم پذیرایی می‌شود و هم مسئولانی که باید پاسخگو باشند حضور پیدا می‌کنند.

مهاجرانی اختصاص بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای صنایع در حوزه کالا‌های اساسی و دارو را تلاش دولت هم سو با عدالت اجتماعی و درمانی دانست و گفت: باید به جای اقتصاد دستوری، به سمت اقتصادی مبتنی بر اصول علمی برویم که هم معیشت مردم و هم کرامت آنان را مهیا کند.

وی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت صرف رفاه مردم می‌شود در ادامه گفت: قرار است تمام درآمد‌های حاصل از این بخش به صورت کامل صرف کالا برگ و افزایش رفاه مردم شود.

مهاجرانی در پاسخ به سوآلی در مورد آزادی برخی ایرانیان دربند در خارج از کشور گفت: پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

مهاجرانی در پاسخ به سوآل خبرنکاران استانی که عمدتا در مورد الودگی هوا و سوخت مازوت از سوی نیروگاه شازند بود گفت: آلودگی هوا یکی از ۱۴ اولویت اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

رئیس‌جمهور خودشان پزشک متخصص قلب هستند و به خوبی بر اثرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت مردم مطلع است و یکی از خطوط قرمز دولت است.

وی توضیح داد: اختصاص مازوت کم گوگرد برای نیروگاه‌ها به ویژه در شازند از دیگر راه‌هایی بود که دولت برای کاهش آلودگی محیط زیست در پیش گرفته است و امیدواریم که با افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشید در مسیر اصلاحات گام برداریم و این مسیری نیست که بتوانیم یک شبه آنرا اصلاح کنیم.

وی از مردم اراک به دلیل آلودگی هوا عذرخواهی کرد.