پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از سه سامانه نوآورانه در حوزه کشاورزی رونمایی کرد که منجر به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب و افزایش حداقل ۶۰ درصدی راندمان تولید در گلخانه‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از سه محصول پیشرفته یک شرکت فناور در حوزه‌های مدیریت هوشمند آب، هوشمندسازی گلخانه‌ها و هوشمندسازی محصولات باغی و زراعی رونمایی کرد.

این سیستم‌ها با تلفیق حسگر‌های دقیق محلی و پایش ماهواره‌ای، داده‌های محیطی را جمع‌آوری و به مرکز کنترل ارسال می‌کنند. سپس دستورات عملیاتی متناسب با نیاز دقیق گیاه صادر می‌شود.

روش اندازه‌گیری دقیق و آبیاری به موقع، تا ۲۳ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را برای مشتریانی، چون شهرداری‌ها و سازمان‌های منابع طبیعی به ارمغان آورده است.

در بخش هوشمندسازی گلخانه‌ها، این فناوری با پوشش خودکار فرآیند‌های آبیاری، سم‌پاشی و تنظیم شرایط محیطی بر اساس نیاز‌های دقیق گیاه و منطقه، راه‌حلی برای جلوگیری از خسارات ناشی از خطا‌های انسانی ارائه می‌دهد.

گفته می‌شود سالانه محصولات هزاران گلخانه در کشور، به دلیل چنین خطا‌هایی از بین می‌رود. این سامانه با به‌کارگیری ابزار دقیق و هوش مصنوعی، حداقل ۶۳ درصد افزایش راندمان تولید را محقق کرده است.

همچنین، سیستم‌های هوشمند باغی و زراعی با طراحی متناسب با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد باغات و مزارع، از حسگر‌ها و پایش دقیق‌تری برای تأمین نیاز‌های خاص آنها بهره می‌برند.

گفتنی است پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در حال حاضر برای راه‌اندازی خط تولید مشترک این سیستم‌های نوآورانه با کشور روسیه همکاری می‌کند.